Noleggio a lungo termine, ecco perché conviene

Il noleggio a lungo termine è una formula vantaggiosa a cui possono accedere le aziende con regolare partita Iva, ma anche i privati che vogliono risolvere il problema del ricambio dell’auto senza incidere in maniera significativa sul bilancio familiare per averne una nuova. Per entrambi è necessario rispettare un requisito fondamentale: la sostenibilità della spesa. Le aziende devono mostrare il bilancio annuo, mentre i privati la busta paga. Si tratta di documenti finanziari necessari a verificare l’esistenza di una situazione economica affidabile. E’ necessario pagare un canone mensile fisso, per un periodo determinato ed una percorrenza complessiva entro una soglia prefissata, che copre tutti gli oneri per l’utilizzo del veicolo.

Il noleggio a lungo termine conviene perché non c’è alcun costo inatteso e ha tutti i servizi inclusi senza oneri gestionali, amministrativi e di manutenzione. Un’auto sempre nuova, un canone chiaro e tanti vantaggi: copertura assicurativa completa (R.C. Auto, Incendio/Furto, Danni accidentali/Kasko), bollo, manutenzione ordinaria e straordinaria.

Per aziende e professionisti la scelta è poi doppiamente vincente grazie ai benefici fiscali. Il risparmio poi è certo! Rispetto all’acquisto del veicolo, per i contratti che durino almeno 36 mesi può significare un risparmio fino al 30%.