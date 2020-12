Noleggio medio termine con carta di credito. Come funziona

Il noleggio auto medio termine con carta di credito è una formula flessibile, dedicata soprattutto alle aziende ed i liberi professionisti. Offre soluzioni di noleggio che variano da 9 a 24 mesi. Vantaggiose perché non solo consentono al cliente di cambiare il veicolo più volte nell’arco della durata del contratto, ma anche di ottimizzare i tempi di ritiro della stessa.

Il prodotto “Mid Term” è indicato soprattutto per le società di recente costituzione che non hanno “reddito dimostrabile” , le quali possono sfruttare la formula del noleggio auto medio termine con carta di credito per usufruire di un veicolo da 9 a 24 mesi senza la necessità di inoltrare alcuna pratica in affidamento finanziario. Come per il noleggio lungo termine si stabilisce il chilometraggio e non c’è istruttoria creditizia. Basta una card con plafond minimo di 1500 euro. Carta di credito bancario, non prepagata.

Tra i principali vantaggi di un prodotto a medio termine costi, combinazioni di servizi, chilometraggi e durata che consentono di scegliere la migliore soluzione per la propria attività.

Il noleggio medio termine con carta di credito è veloce grazie alla disponibilità immediata delle vetture con consegna in poco tempo, sottoscrizione contrattuale semplificata e customer care dedicato. E’ trasparente, in quanto le caratteristiche del contratto sono sempre indicate: canone mensile, servizi inclusi, franchigie applicate e durata del servizio.