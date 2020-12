Pagani. Al via la riscossione dei buoni libro

Buoni libro, da oggi la riscossione da parte delle famiglie beneficiarie. A comunicarlo l’assessore alla

pubblica istruzione Maristella Longobucco, che ha seguito il lavoro degli uffici comunali in queste

settimane, riuscendo ad assicurare la copertura massima possibile per i destinatari.

A seguito di un lavoro di ricognizione dei fondi regionali, quest’anno si è riusciti a coprire al 100% le domande degli assegnatari della fascia A e all’80% le domande degli assegnatari della fascia B.

I cedolini consegnati

alle segreterie scolastiche degli istituti secondari di primo e di secondo grado potranno essere ritirati

dai beneficiari secondo il seguente calendario:

–Scuola media Califano: Mercoledì 16 dicembre classi prime – Venerdì 18 dicembre classi seconde –

Lunedì 21 classi terze. I cedolini potranno essere ritirati presso la segreteria scolastica dalle ore 9 alle

ore 13

–Scuola media Criscuolo: Mercoledì 16 dicembre classi prime – Giovedì 17 dicembre classi seconde – Venerdì 18 dicembre classi terze. I cedolini potranno essere ritirati presso la segreteria scolastica dalle ore 10 alle ore 12.

–Liceo scientifico B. Mangino: Martedì 15 dicembre classi prime – Mercoledì 16 dicembre classi seconde – Giovedì 17 dicembre classi terze – Venerdì 18 dicembre classi quarte – Sabato 19 dicembre

classi quinte. I cedolini potranno essere ritirati presso la segreteria scolastica dalle ore 9.30 alle ore

13.

–Ipsseoa Pittoni: Martedì 15 dicembre classi prime – Mercoledì 16 dicembre classi seconde – Giovedì 17 dicembre classi terze – Venerdì 18 dicembre dalle ore 8.30 alle ore 14 classi quarte e dalle ore

15.30 alle ore 18.30 classi quinte, presso la segreteria scolastica.

«Ringrazio i dirigenti scolastici per la disponibilità e le famiglie per la pazienza dimostrata. Quest’anno abbiamo fatto tutto il possibile per assicurare una copertura così alta e che comprendesse il maggior numero di studenti possibile, raggiungendo un risultato di cui siamo soddisfatti per il supporto alle famiglie» ha dichiarato l’assessore Longobucco.