Pagani. Approvato il Rendiconto di Gestione 2019

“Chiudiamo l’anno raggiungendo gli obiettivi economico-finanziari che ci eravamo preposti sin dal principio

del nostro mandato, assumendoci in pieno responsabilità attribuibili alle precedenti amministrazioni. Abbiamo lavorato duramente per chiudere il cerchio rispetto al Rendiconto di Gestione 2019 e rispetto agli

atti essenziali per salvaguardare i posti di lavoro degli operatori della Pagani Servizi, i cui contratti erano in

scadenza per la fine dell’anno, in previsione di decisioni definitive che riguarderanno tutte le società di cui il

comune è socio”. Così il sindaco Lello De Prisco.

“Sono stati due giorni complessi e produttivi, in cui sia in giunta che in Consiglio Comunale abbiamo assunto

decisioni fondamentali – spiega -. Nella giornata di ieri abbiamo approvato in giunta l’affidamento alla società Pagani Servizi S.r.l. per la durata di tre mesi, abbiamo approvato il Documento Unico Programmatico, da allegare al Bilancio Stabilmente Riequilibrato, che è stato approvato nella stessa giunta con atto successivo. Inoltre abbiamo

approvato il disciplinare della Ztl.

Questa mattina in Consiglio Comunale, inoltre, sono stati approvati i seguenti punti:

-Approvazione della Relazione sulla Gestione (Art. 151, Comma 6 e Art. 231, Comma 1, D.LG N. 267 e Art. 11, 6, D-LG N.118/2011) e dello Schema di Rendiconto dell’Esercizio 2019.

-Ratifica delibera di Giunta Comunale n. 34 del 03.12.2020 ad oggetto: Variazione Bilancio Triennale 2019/2020 – Esercizio 2020,

-Ratifica delibera di Giunta Comunale n. 38 del 07.12.2020 ad oggetto Variazione al Bilancio Triennale 2019-2020 – Esercizio 2020

-Comunicazione di avvenuto prelevamento dal Fondo di Riserva n. 2 – Art 166 e 176, D.LS 18 Agosto 2000 n. 267 – Esercizio Provvisorio – riferimento alla deliberazione G.C. N. 41 dell’11.12.2020

Rinviato su proposta del Sindaco Lello De Prisco la ricognizione periodica delle partecipate pubbliche ex art.

20, D.LG 19 Agosto 2016, n. 175.

«Abbiamo raggiunto dunque nel giro di due mesi di duro lavoro traguardi fondamentali, di cui siamo

orgogliosi, e che ci fanno chiudere l’anno con animo rasserenato e carico rispetto a tutti gli obiettivi futuri da

raggiungere» ha concluso il primo cittadino paganese.