Pagani. Convocato Consiglio Comunale per mercoledi 23 dicembre

Pagani. Convocato Consiglio Comunale per mercoledì 23 dicembre.

Il consiglio comunale è convocato in seduta pubblica ordinaria mercoledì 23 dicembre in prima convocazione alle ore 9.00 e per giovedì 24 dicembre in eventuale seconda convocazione alle ore 10. L’assise si riunirà presso la sala Tommaso Maria Fusco dell’Auditorium paganese. Di seguito i punti all’ordine del giorno che saranno trattati:

I punti all’ordine giorno.

– Interpellanza ed interrogazioni

– Programma di mandato. Presentazione e acquisizione parere

– Costituzione delle commissioni consiliari

– Costituzione sede di segreteria associata tra i Comuni di Pagani e Calabritto.

Si precisa che nel rispetto delle norme su Covid-19 la seduta sarà tenuta a porte chiuse.