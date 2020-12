Pagani. Ordinanza di divieto accensione fuochi d’artificio

A Pagani, è stato disposto con ordinanza n. 55/ 22/12/2020 il divieto di accensione di fuochi d’artificio, sparo ed utilizzo di petardi e di qualsiasi artificio pirotecnico, su tutto il territorio comunale fino a tutto il 6 gennaio 2021.

È fatto divieto di vendita, in forma ambulante, di ogni tipo di fuoco d’artificio ascrivibile alle categorie IV e V ivi compresi gli ex fuochi di libera vendita ora obbligatoriamente classificati in una delle suddette

categorie. Si dispone, inoltre, il divieto di acquistare e/o cedere a qualsiasi titolo, usare o portare con sé nei luoghi pubblici o aperti al pubblico o ad uso pubblico materiale esplodente, ai minori di 14 anni fuochi di

categoria 1 e superiori ed ai minori di anni 18 i fuochi di categoria 2 e 3 del D. Lgs.vo n. 58/2010, fermo il

divieto di vendita al pubblico dei prodotti destinati ai professionisti.

Tale ordinanza si è rese necessaria al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità intesa come

tutela dell’integrità fisica della popolazione e della sicurezza urbana nonché per ragioni di tutela sanitaria.