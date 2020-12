Pagani. Palladino: “Massima trasparenza negli atti”

Il presidente del consiglio comunale Gerardo Palladino interviene dopo le dichiarazioni rese quest’oggi da una parte della minoranza consiliare, in riferimento al parere

dei Revisori dei Conti sulla Ricognizione periodica della Partecipazioni Pubbliche.

“In primis ritengo giusto e corretto ricordare che in questo primissimo scorcio di presidenza e nelle

precedenti esperienze politiche, ho sempre – e sottolineo sempre – improntato il mio operato su valori di

legalità e trasparenza – scrive -. Pertanto non si accettano lezioni di morale ed etica politica da alcuno. Entrando nel merito della questione, è doveroso rimarcare l’incontrovertibile fatto che il parere dei Revisori dei Conti inerente la suddetta delibera è stato acquisito al Protocollo Generale dell’Ente solo in data 29/12/2020,

giorno del Consiglio Comunale, al numero 45990, alle ore 8.43 (consiglio comunale convocato alle ore 9).

Ma la cosa più importante è che tale atto non è stato portato all’attenzione di questa Presidenza e dell’Amministrazione in tempo utile per la sua discussione in consiglio, dunque lo scrivente non poteva esserne a conoscenza. Ad onor del vero solo informalmente nella tardissima serata del 28/12/2020 si era venuti a conoscenza che con ogni probabilità il Collegio dei Revisori avrebbe successivamente protocollato

un verbale dove si richiamava l’attenzione del Consiglio sulla necessità di porre in essere l’obbligatoria

attività di Controllo Analogo sulle Società partecipate, e che per questo motivo non erano in condizioni di

esprimere parere positivo alla proposta agli atti del consiglio. A dire il vero, nelle motivazioni di richiesta di

rinvio del punto 5 all’ordine del giorno del Consiglio Comunale, il Sindaco aveva specificato che prima dell’approvazione di tal punto fosse necessario l’attività di Controllo Analogo sulle Partecipate.

Sperando di esser stato esaustivo nei chiarimenti e di non dover più incorrere in sterili polemiche per il futuro, colgo l’occasione per augurare alla città di Pagani in primis, al consiglio comunale tutto e all’intera amministrazione, un felice anno nuovo”.