Pagani. Parere negativo dei revisori, Sessa attacca il sindaco

“Appare evidente che l’amministrazione comunale si è totalmente consegnata nelle mani di incapacità e superficialità che caratterizzano la gestione burocratica di settori determinanti per affrontare e risolvere i problemi gravi della città”. Passa all’attacco la consigliera Anna Rosa Sessa.

“Sono scelte insindacabili che non condivido ma che rispetto in attesa di vedere i risultati che produrranno. Certo è però che certe scelte dell’amministrazione mai possono o debbono portare a nascondere atti e provvedimenti negativi, soprattutto se emanati da organi di controllo. Non comunicare, come è stato fatto dal Sindaco, il parere negativo dei revisori sulla proposta di “ricognizione delle partecipazioni societarie” è un atto istituzionalmente gravissimo che mai si era verificato nella storia del Comune di Pagani – prosegue -. Chiedere di rinviare la discussione sulla proposta “per ragioni di approfondimento ulteriore e su suggerimento dei revisori” senza mettere il consiglio comunale a conoscenza dell’esistenza di un parere sfavorevole del Collegio è un comportamento, a mio avviso, non tollerabile che coinvolge anche il Presidente del Consiglio Comunale che sapeva dell’esistenza di tale atto. Ho dimostrato in questi mesi di essere propositiva e collaborativa ma non accetto prese in giro e comportamenti che ledono le prerogative dei consiglieri comunali”