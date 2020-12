Pagani. Sessa e Calce a Strianese: “Non tutte le strade portano a San Valentino”

Le strade provinciali a Pagani non comprendono solo Via Corallo, i cui lavori sono stati effettuati tra l’altro solo per metà arteria viaria.

Le strade di competenza provinciali a Pagani sono numerose e alcune di esse versano in condizioni davvero pietose. Basti pensare a Via Zeccagnuolo il cui manto d’asfalto è pietoso (quando piove gli allagamenti sono devastanti) e non ha segnaletica né tanto meno illuminazione. La strada, scenario di tragici incidenti stradali, nel tratto paganese, non è mai stato oggetto di considerazione da parte del Presidente della Provincia Strianese che conosce bene solo il territorio di San Valentino Torio. Per non parlare di Via Fontana e delle sue traverse, piene di fossi, con guardrail rotti, senza attraversamenti pedonali e segnaletica. Fatti e circostanze testimoniati da centinaia di cittadini sui social e non solo.

Al Presidente della Provincia, che ancora non sa che “tutte le strade non portano a San Valentino”, stiamo preparando un report sulla tenuta delle strade provinciali paganesi che avrà a breve sulla sua scrivania.

I Consiglieri Comunali

VINCENZO CALCE

ANNA ROSA SESSA