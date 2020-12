Pagani. Strade insicure, Sessa e Calce strigliano Strianese.

“Ringraziamo il presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese, che, a seguito degli interventi di potenziamento e sostituzione delle barriere di sicurezza stradali sul territorio di San Valentino Torio, ha avuto attenzione anche per il nostro comune, fornendo dei montanti delle barriere sostituite per alcuni “rappezzi” in via Fontana”. Così i consiglieri comunali Anna Rosa Sessa e Vincenzo Calce.

La nota.

“Ora aspettiamo che il Presidente Strianese, dopo aver pensato a tutte le strade provinciali che “portano a San Valentino Torio”, possa finalmente pensare a un progetto di restyling delle strade provinciali insistenti sul territorio di Pagani: non asfaltate, insicure, senza segnaletica e senza illuminazione. Basti pensare a Via Zeccagnuolo, rifatta solo per la parte che porta a San Valentino e completamente abbandonata per la parte che porta a Pagani, più volte scenario, purtroppo, di gravissimi incidenti. Allo stesso modo ci auguriamo che il Sindaco De Prisco possa avviare la gara d’appalto del progetto di riqualificazione di numerose arterie viarie comunali predisposto dall’Ufficio Tecnico per un importo di circa 200.000 euro finanziato con il fondo pluriennale vincolato”.