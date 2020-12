Pagani. Strade provinciali, le richieste di Cosentino

Nello scorso fine settimana, il Presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese, ha tenuto un sopralluogo presso le zone rurali della città di Pagani, interessate da lavori di ripristino della viabilità e messa in sicurezza delle arterie stradali. Lavori che fanno parte di un progetto già finanziato dalla Provincia e che prevedono la ripavimentazione di via Migliaro, via Zeccagnuolo e di più tratti di via Fontana, dove sono stati anche sostituiti alcuni guard-rail ormai divelti, oltre all’installazione della segnaletica orizzontale e verticale.

Ad accompagnare il Presidente Strianese sono stati il sindaco di Pagani, Lello De Prisco, ed il consigliere comunale di Pagani, Alfonso Cosentino, che hanno evidenziato al numero uno di Palazzo Sant’Agostino altre criticità della zona rurale di Pagani, in termini di viabilità e sicurezza.

In particolare, è stato richiesto alla Provincia di effettuare un intervento di pulizia in via Termine Bianco e via Filettine – soprattutto sugli argini del torrente che costeggia la carreggiata dove la presenza di alti arbusti riduce la visibilità – e in via Fontana e via Zeccagnuolo. Inoltre, al fine di rendere le strade più sicure, è stata avanzata la richiesta al Presidente Strianese di installare un moderatore di velocità in via Fontana (al momento ve ne sono due soltanto nei pressi della Chiesa Gesù Risorto) e di regolamentare l’incrocio fra la stessa arteria, via Termine Bianco e via Migliaro: un’intersezione al momento molto pericolosa e in passato teatro di incidenti.

“Visti i lavori sul territorio, ho chiesto un incontro-sopralluogo al Presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese”, ha dichiarato il consigliere comunale di Pagani, Alfonso Cosentino. “Con lui ci siamo recati non solo sui luoghi già interessati dai lavori, ma anche in altri punti che ritengo nevralgici e al momento non del tutto sicuri sulle strade dell’area rurale della nostra città, per chiedere una serie di interventi. Il Presidente, mostrando un chiaro segnale di vicinanza ai nostri concittadini, ha preso in seria considerazione le nostre proposte e si è impegnato affinché possano migliorare la qualità e la sicurezza delle arterie periferiche. La mia speranza è che si possano risolvere molti dei problemi che affliggono il nostro territorio in sinergia con gli altri enti locali”.