Picaro: “Pagani brilla per la sua vocazione sociale e solidale”

“Pagani brilla per la sua vocazione sociale e solidale e non per altri “fatti”. Così il consigliere comunale Bartolo Picaro.

“Tantissimi sono stati già gli interventi di questa Amministrazione al fine di garantire sicurezza e vicinanza ai cittadini. Lavoro sinergico e costante con il C.O.C. per gestire al meglio l’emergenza sanitaria e sociale, apertura presidio USCA a Pagani, realizzazione della “rete solidale” con investimenti consistenti in beni di prima di necessità per emergenze straordinaria, organizzazione dello sportello di supporto psicologico, coordinamento delle associazioni per le iniziative di solidarietà e distribuzione alimentare, riorganizzazione del servizio di raccolta rifiuti Covid-19 con numero dedicato, maggiore controllo tramite l’ausilio dell’esercito, supporto agli studenti per la didattica a distanza, lavoro sinergico con Agro Solidale per sostegno ai ragazzi con disabilità, buoni spesa, attivazione dell’iniziativa “Spesa Sospesa Store”: sono solo alcune delle misure messe in campo” prosegue.

Un natale solidale.

“Sono in corso i preparativi per un Natale in nome della sobrietà, così come imposto dal delicato momento, ma soprattutto all’insegna della Solidarietà vera. Nel rispetto delle normative, nei prossimi giorni verranno presentate le diverse iniziative che ci accompagneranno fino al nuovo anno. Finalmente, possiamo dire che in questo Natale, Pagani brilla per la sua vocazione sociale e solidale e non per altri “fatti” conclude Picaro.