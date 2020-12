Pompei. Il Comitato “NO ai sottopassi” chiede un accordo formale per la linea tranviaria con Poggiomarino

“Pompei ha bisogno della grande opera EAV, della ristrutturazione della Casa di Riposo Borrelli , di una strada parallela a via Nolana, delle fogne delle periferie della zona Nord. – Sta scritto in un comunicato odierno di Pompei No ai sottopassi. – Si è d’accordo anche sul fatto che il progetto non allontana la periferia dal centro. – Prosegue il detto documento, – Non la sposta di un millimetro infatti , ma scava ancora più a fondo la già esistente frattura urbana , alzando lunghi muri divisori e scavando sottopassi superati, tortuosi e pericolosi”. Un documento che spiega l’apertura del comitato “No sottopassi” alla logica della trasformazione urbanistica sostenuta dal progetto EAV a fronte dell’eliminazione di 4 passaggi a livello a Pompei contro l’impegno a promuovere l’iniziativa della linea tranviaria leggera come soluzione al problema dei sottopassi. “Noi restiamo attendisti , perché memori degli impegni presi il 21 dicembre dal Sindaco di Pompei, ottimisti perché sicuri che ben presto avremo evidenze chiare di non aver ascoltato solo vane promesse, pronti a collaborare con l’Amministrazione Comunale, come promesso in privato e dichiarato 8in pubblico, perché l’alternativa tranviaria si presto efficacemente discussa con l’EAV e con la Regione Campania”. Precisazioni, queste ultime a seguito di dichiarazioni del sindaco riportate dalla stampa . In soldoni il presidente dell’Associazione “Pompei No sottopassi” Carlo De Felice chiarisce “Ci aspettiamo che il sindaco Carmine Lo Sapio renda operativa al più presto la sua condivisione (prospettata nella riunione del 21 di cembre) della pericolosità dei sottopassi richiedendo ad EAV e a Regione che sia adottata in via preliminare (vale a dire prima dell’avvio del cantiere del primo lotto dei lavori previsti dal progetto) la soluzione della linea tranviaria leggera tra Pompei e Poggiomarino”.

Mario Cardone