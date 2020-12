Pompei. La liturgia natalizia al Santuario al tempo del Coronavirus

La trasmissione televisiva in diretta della messa di Natale che sarà celebrata a partire dalle ore 10 e 45 del 25 gennaio dall’arcivescovo Tommaso Caputo è il segno dei nuovi percorsi che prende la liturgia cattolica del Santuario della Madonna del Rosario a Pompei per portare ai fedeli il conforto della liturgia rispettando le regole della pandemia. La messa della vigilia anticipata alle 19 e ben dodici funzioni religiose a Natale (ma con prenotazione obbligatoria) consentiranno ai devoti della Madonna del Rosario un varco alle celebrazioni previste dal programma natalizio del Santuario di Pompei. Il Natale del 2020 sarà ricordato come l’Avvento del Coronavirus perché caratterizzato da misure di prudenza contro il contagio Covid. “Il Natale 2020 sarà vissuto nella centralità dell’Eucarestia”. Predica ai fedeli il Santuari di Pompei diffondendo il calendario delle celebrazioni da condividere nel raccoglimento e col rispetto della normativa sanitaria. Il 24 dicembre 2020, la tradizionale Santa Messa della Vigilia, presieduta dall’Arcivescovo di Pompei, monsignor Tommaso Caputo, sarà anticipata alle ore 19,00 (con ingresso dalle 18,30) . Il 25 dicembre 2020, nel Santo Natale, saranno ben dodici le celebrazioni programmare (sette nella Basilica e cinque nella Cappella “Beato Bartolo Longo). In Basilica le Messe saranno officiate alle ore 6 (dopo l’Apertura del Quadro, ingresso dalle 5,30); alle ore 7 (ingresso dalle 6,45), alle 8,30 (ingresso dalle 8,00), poi alle 10,00 e alle 11,30 (con ingresso nei 30 minuti precedenti).Nel pomeriggio Messa dalle 16,00 (ingresso dalle 15,30); il Santo Rosario alle 18,00 (ingresso dalle 17,30) e la Messa alle ore 19,00 (ingresso dalle 18,30) .Nella Cappella “Beato Bartolo Longo” sono invece cinque le Sante Messe in programma, tre in mattinata (alle ore 8, alle 11 e alle 12,30) e due nel pomeriggio (alle ore 17,00 e alle 18,30). Alla cappella si accede dal portone “San Giuseppe”, nell’area di sosta del Santuario. Per partecipare ai riti religiosi della vigilia e del Natale bisogna prenotarsi telefonando all’Ufficio (0818577379 oppure allo 0818507000 dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle ore 16,00 alle 19,00). Il Santuario di Pompei ricorda che è possibile confessarsi nella Cappella delle Confessioni (ingresso dal portone “San Giuseppe” dalle ore 7,00 alle 12,00 e dalle 16,00 alle 19,00) oppure in Basilica, presso alcuni altari laterali.

Mario Cardone