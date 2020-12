Pompei. La musica della nostalgia negli Scavi nel Natale del Coronavirus

La musica della nostalgia del compositore Ennio Morricone, scritta per la colonna sonora di Nuovo Cinema Paradiso, ci ha fatto guardare con occhi diversi le rovine archeologiche di Pompei in questo Natale 2020. Il risultato dell’abbinamento arte-cultura è stato per intensità superiore alle stesse aspettative suscitate dall’Iniziativa augurale per le festività natalizie da parte del Parco archeologico di Pompei perché oltre a rappresentare un omaggio al grande artista scomparso regala un’atmosfera da paradiso perduto durante l’esecuzione dal vivo del brano di musica jazz di Rosario Giuliani al sax e Luciano Biondini alla fisarmonica. Mirabile l’esecuzione musicale ambientata nel Foro dell’Antica Pompei “vestito” di un metafisico tramonto vesuviano che trascende l’attimo dilatandosi in misura cosmica e travolgendoci, liberandoci dall’ansia del contingente mentre l’armonia della musica Jazz inonda di poesia le antiche rovine. Il progetto è stato realizzato dal Parco Archeologico grazie alla collaborazione del Saint Louis College Of Music di Roma. Rappresenta una delle tante sperimentazioni artistiche di affiancamento dell’arte contemporanea all’archeologia di Pompei.

Mario Cardone