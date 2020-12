Pompei. Lavori di rifacimento stradale sabato inaugurazione di De Luca

Sabato prossimo verrà a Pompei il presidente della Regione Campania, Vincenzo de Luca, ad inaugurare i lavori pubblici di ristrutturazione stradale di via Lepanto, via Crapolla I e via Crapolla, finanziati dall’Ente che dirige politicamente durante l’Amministrazione comunale di Pietro Amitrano. Sul piano della manutenzione stradale sono partite opere a vasto raggio che sulla base di un’informativa di Palazzo riguardano il rifacimento del manto stradale di Via Nolana, opera che nell’attesa del riassetto generale previsto dal progetto di compatibilità urbanistica Eav prevede in via provvisoria la bitumatura dell’intero asse viario allo scopo esclusivo di messa in sicurezza. Cantiere aperto e bitumatura anche su via Vittorio Emanuele. Lavori di messa in sicurezza agli argini e rifacimento manto stradale in via Molinelle e via Ripuaria. Gli operai del Comune assieme a quelli del Consorzio di Bonifica sono al lavoro nell’importante arteria di via Ripuaria, restaurata nel corso dell’Amministrazione Uliano (assessore Santa Cascone e dirigente UTC Michele Fiorenza) che è una dimostrazione evidente, per lo stato attuale di precarietà a 5 anni dalla fine degli ultimi lavori, che le opere pubbliche non solo bisogna realizzarle ma che devono essere anche controllate nella loro esecuzione e col collaudo finale. Riguardo ai lavori stradali di via Lepanto e Via Crapolla (prima e seconda) partiranno dall’uscita del casello autostradale sul confine con Scafati e procederanno, poi, in maniera progressiva fino a piazza Bartolo Longo. L’opera necessita come le altre a causa del precario stato del manto stradale che causa notevoli disagi alla circolazione automobilistica e seri problemi di allagamento in occasione di forti piogge. Non a caso era stata programmata nel corso dell’Amministrazione precedente . Oltre al rifacimento del manto d’asfalto saranno riqualificati anche i marciapiedi, le aree di sosta, la segnaletica orizzontale e verticale, ed eliminate le barriere e disposta un’ampia area di pedonalizzazione a ridosso di piazza Bartolo Longo. “Pompei cambia e cambia davvero – esulta il sindaco Carmine Lo Sapio – Le varie opere in cantiere ne sono la testimonianza lampante”.

Mario Cardone