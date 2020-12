Pompei. L’imperialismo romano apre i traffici commerciali del Mediterraneo a Pompei

Il dominio con le armi nel Mediterraneo assicurò tra l terzo e secondo secolo avanti Cristo il dominio del mar Mediterraneo all’impero Romano (che non a caso fu chiamato “mare nostrum” permettendo ai trafficanti locali (rai i quali i pompeiani che primeggiavano nel commercio del vino) di avviare nuove rotte commerciali con nuovi affari che all’imperialismo militare affiancarono quello economico. I numerosi schiavi trasferiti forzatamente in Italia a seguito delle vittorie romane sul versante orientale del Mediterraneo permisero ai nuovi padroni (patrizi e possidenti terrieri) di elaborare un nuovo modello produttivo agricolo basato sugli schiavi utilizzati ai vari livelli di gestione delle ville a rustiche dentro e fuori le mura di Pompei creando un modello produttivo che si diffuse rapidamente nell’Italia centromeridionale trasformando le coltivazioni locali di olio e di vino in vere e proprie produzioni intensive. Dei due prodotti più emblematici del grande commercio marittimo tardorepubblicano se il vino proveniva prevalentemente dalla Campania (Campania) l’olio veniva ricavato negli oliveti pugliesi. Le tracce dell’Antichità che consentono oggigiorno agli archeologi ti tracciare le rotte commerciali che trasportavano tali beni “di lusso” nei secoli summenzionati sono rappresentate stipate in grandi navi mercantili affondate nel Mediterraneo o ritrovate nelle varie campagne di Scavo avviate sulle sue coste. Quelle anfore sono attualmente oggetto di studio dei laboratori di ricerca e ricerca mentre l’archeologia subacquea propone sempre nuovi reperti. Riguardo ai vini esportati da Pompei bisogna annotare che molte delle anfore che lo contenevano erano incise con l’indicazione del luogo di provenienza.

Pompei

Mario Cardone