Pompei. Parte il nuovo allestimento dell’Antiquarium del Parco Archeologico

Sono iniziati i lavori di nuovo allestimento dell’Antiquarium di Pompei appaltati alla società Electa. La riqualificazione complessiva dello spazio museale dell’edificio, a cui si è intensamente lavorato in questi mesi, farà dell’Antiquarium uno scrigno di reperti di grande interesse ed attrattività ma in esso saranno esposti anche plastici e proiezioni in 3 D che renderanno l’Antiquarium il sito introduttivo per una visita degli scavi ed un punto di riferimento per il turismo culturale della Pompei Moderna. L’edificio storico fu fatto costruire da Giuseppe Fiorelli tra il 1873 e il 1874, ampliato da Maiuri a partire dal 1926 fu successivamente bombardato dagli americani nel 1943, riallestito nel 1948 da Amedeo Maiuri e chiuso nel 1980 in seguito al terremoto di quell’anno. Restaurato durante la gestione commissariale di Marcello Fiori (2010) non fu inaugurato dal commissario di governo che aveva intenzione di farlo tornare alla funzione di museo degli Scavi di Pompei. Il 28 aprile 2016, l’Auditorium cambia assumerà la sua nuova veste di visitor center e spazio museale. Vale a dire un luogo di accoglienza per le comitive di turisti dove sarà approfondita la storia della città dalle sue origini al 79 d.C. e la sua attuale conformazione di città archeologica. In essa saranno implementati gli allestimenti multimediali mentre alcuni spazi saranno dedicati a mostre temporanee. Percorsi di realtà virtuale faranno rivivere l’esperienza tragica dell’eruzione e la vita che si svolgeva a Pompei all’epoca dell’eruzione del Vesuvio.

Mario Cardone