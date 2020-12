Pompei. Via Aldo Moro, serve la collaborazione dei residenti contro il degrado del quartiere

Oggettivamente la recente manutenzione del verde pubblico ha migliorato l’aspetto ambientale del quartiere di via Aldo Moro a Pompei. Bisogna riconoscere la maggior cura dedicata al servizio dall’assessore Vincenzo Mazzetti insieme alla maggiore professionalità della ditta che ha appaltato i lavori di potatura del verde alberato nel quartiere semi urbanizzato in cui, insieme a parchi privati e la parrocchia del quartiere coesistono spazi agricoli privati e spazi e case comunali affidati a privati contro corresponsione di canoni o a titolo gratuito. Ora che il servizio pubblico di manutenzione del verde è migliorato si nota ancora di più l’abbandono degli spazi privati agricoli e di quelli pubblici in mano a privati in cui manca del tutto o è evidentemente insufficiente la pulizia e la manutenzione, facendo scendere il quartiere (che per la presenza di villini e parchi curati potrebbe essere qualificato come residenziale) in un evidente stato di degrado. Il comitato locale di quartiere ha fatto numerose denunce a riguardo ma non basta, necessita la partecipazione di tutti i residenti che nel tutelare il bene comune delle strade e degli arredi pubblici, e specialmente dell’igiene locale, tutela anche gli interessi privati collegati al valore delle case (che notoriamente scende con l’aggravarsi del degrado ambientale). Per questo motivo necessita la vigilanza sulle aree agricole abbandonate che, mancando di recinti diventano depositi di rifiuti e le aree affidate a terzi e oggettivamente non curate come si dovrebbe dai medesimi, anzi in molti casi esse quegli spazi sono ingombrati fuori norma in maniera invasiva diventando motivo di scadimento del valore degli immobili di tutto il quartiere.

Mario Cardone