Remuntada del Napoli che vince contro la Samp per 2 a 1

Il Napoli vince di rimonta per 2 a 1 contro una Sampdoria agguerrita allo stadio Diego Armando Maradona.

I partenopei mostrano le solite difficoltà in casa con le avversarie che giocano con dieci uomini dietro la linea della palla. Un muro invalicabile che al momento opportuno si apre a fisarmonica con contropiedi devastanti.

Un problema che Gattuso sembra aver capito dopo un primo tempo scialbo da parte dei suoi giocatori.

Tanta confusione e poca concretezza chiudono i primi quarantacinque minuti di gioco con la Samp in vantaggio con il gol di Jancto al 20′.

Subito due cambi decisivi al rientro della seconda metà di gioco con l’ingresso di Petagna e Lozano che risulteranno decisivi per la remuntada azzurra.

Un Lozano scatenato pareggia di testa con assist di Mertens al 53′ e la partita cambia totalmente volto. Il Napoli prende le redini del gioco chiudendo la Sampdoria nella sua area di rigore. Il secondo gol del Napoli arriva ancora da una magia di Lozano che con una finta entra in area di rigore regalando un assist al bacio per la testa di Petagna che la spizza in rete.

Una vittoria sofferta ma che dimostra la mentalità che Gattuso sta costruendo su questa squadra.

Nota stonata della partita, il solito Fabian Ruiz, sostituito al 45′.

Ora testa all’Inter che il Napoli affronterà mercoledì nel turno infrasettimanale della 12sima giornata di serie A alle 20.45 allo Stadio Meazza.

Uno spartiacque importante questa come la partita di domenica contro la Lazio, che deciderà le sorti di del campionato per gli azzurri..

Gerardo Bosso