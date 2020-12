Roccapiemonte. Attività didattica in presenza sospesa fino al 6 gennaio

Il Sindaco Carmine Pagano informa la popolazione di Roccapiemonte che, dopo una serie di considerazioni sanitarie in relazione al numero di soggetti positivi al Covid-19 in citta’, visto che in questo periodo e’ ancora alto il rischio di contagio, a seguito anche di consultazioni e valutazioni effettuate con componenti del settore scolastico, ha emesso una ordinanza con la quale ha deciso per la sospensione delle attivita’ didattiche in presenza fino al 6 gennaio 2021 compreso. Il rientro nelle strutture scolastiche cittadine e’ previsto per il giorno 7 gennaio 2021, ovviamente trattasi di una opportunita’ da adottare dopo aver effettuato ulteriori valutazioni rispetto alla situazione sanitaria.