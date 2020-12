"Un’amministrazione che non è lontana dalla città, è praticamente irraggiungibile e funziona male ma non per responsabilità dei dipendenti".

Russo: “Personale al Comune di Scafati, improvvisazione e disagi per cittadini”.

“Apprendiamo da notizie di stampa che sarebbe in arrivo, part-time, il nuovo comandante dei vigili urbani per tre giorni a settimana per sei mesi. Il quarto responsabile in un anno e mezzo e non è detto che finisca qui. La stessa situazione ha riguardato il ruolo di responsabile del settore finanze, con quattro avvicendamenti. Anche in questo caso abbiamo avuto funzionari in carica part-time condivisi con altri comuni, come se Scafati fosse una piccola cittadina gestibile facilmente senza essere presenti quotidianamente”. Così il consigliere comunale Michele Russo.

La carenza.

“Ma ad essere completamente insufficiente non è solo la gestione degli avvicendamenti nei ruoli di responsabili di vari uffici, bensì tutta la problematica del personale, sempre più carente nell’organico – prosegue-. I dipendenti in servizio effettivo sono sempre meno, circa un centinaio, su oltre 300 previsti dalla pianta organica. In un anno e mezzo questa Amministrazione Comunale non ha compiuto alcun passo avanti concreto nel rinforzare adeguatamente il personale, solo annunci. Anzi, dopo i tanti proclami in campagna elettorale contro la gestione esterna dei tributi, e la fine del rapporto con la Geset, l’Amministrazione Comunale, con una delle tante piroette cui ci ha abituati, va verso un nuovo appalto ad una ditta esterna, motivazione: la mancanza del personale. Guarda un po’. Verrebbe da pensar male. Ed è così che, complice anche il COVID ora, gli uffici sono chiusi al pubblico da mesi. Ci sono cittadini che attendono appuntamenti, rinviati a data da destinarsi. Un’amministrazione che non è lontana dalla città, è praticamente irraggiungibile e funziona male ma non per responsabilità dei dipendenti”.