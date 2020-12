S. Antonio Abate. L’amministrazione promuove il “farmaco sospeso”.

Città sempre più a misura di cittadino. Il Comune di Sant’Antonio Abate, sta fronteggiando in maniera incisiva l’emergenza Coronavirus, in particolare dopo la recente classificazione della Regione Campania riconfermata ‘zona arancione’ e ai susseguenti gravi disagi di natura economica che stanno coinvolgendo numerose famiglie costrette a chiudere le proprie attività o che hanno perso il lavoro, promuove l’iniziativa del “Farmaco sospeso”.

L’acquisto dei voucher.

Chiunque, infatti, potrà acquistare un voucher da 2 euro o da 5 euro presso le farmacie aderenti all’iniziativa, un elenco di farmacie locali aderenti in costante in aggiornamento. L’iniziativa ha già raccolto l’adesione di: Farmacia Russo, via Nocera, 178 e della Farmacia Schettino, via Roma, 502. I voucher saranno destinati a nuclei familiari indigenti e/o in difficoltà a causa dell’interruzione delle attività lavorative.