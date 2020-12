Salerno. Nell'ambito dei controlli i militari hanno arrestato 3 persone in poco più di 12 ore: si tratta di due evasi e di un ricercato poiché destinatario di misura cautelare

Salerno. Sicurezza ordinaria controlli carabinieri, 3 arresti in 12 ore.

La Compagnia Carabinieri di Salerno ha potenziato le attività di sicurezza ordinarie alla luce del necessario controllo del rispetto della normativa Covid. Nell’ambito dei controlli i militari hanno arrestato 3 persone in poco più di 12 ore: si tratta di due evasi e di un ricercato poiché destinatario di misura cautelare. La Stazione Carabinieri di Salerno Mercatello, nella tarda serata del 4 dicembre, ha rintracciato a Salerno un 38enne di Castellammare di Stabia residente a Gragnano, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari. La misura nasce per la commissione del reato di maltrattamenti in famiglia.

Altre operazioni dei militari.

A distanza di poche ore, nella mattina di ieri, la Stazione Carabinieri Salerno Principale, durante il controllo delle vie del centro storico, ha fermato e arrestato P.V., 54enne pregiudicato evaso dalla detenzione domiciliare: dopo le formalità di rito è stato nuovamente riportato dai militari al proprio domicilio, in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria. Infine, poco meno di un’ora dopo, sempre la Stazione Carabinieri Salerno Mercatello, durante un pattugliamento, ha identificato un 17enne salernitano, ricercato poiché fuggito da una comunità del Casertano. Anche in questo caso è stato nuovamente riportato nella comunità dai militari, in attesa di nuovi pronunciamenti giudiziari.

Adnkronos