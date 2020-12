San Marzano: l’opposizione propone di aiutare aziende in difficoltà.

Una serie di aiuti economici straordinari per sostenere le imprese locali, colpite dalla chiusura dell’emergenza COVID e un aiuto anche per le famiglie in difficoltà. È questa la richiesta del gruppo consiliare di opposizione “Noi sempre tra Voi” all’amministrazione comunale di San Marzano sul Sarno.



















Agevolare attività commerciali e cittadini.

“È importante dare una mano alle attività economiche – spiegano i consiglieri comunali Colomba Farina, Vincenzo Marrazzo e Maria Calenda – perché sappiamo quanto sono in difficoltà. Se non si riprendono loro il nostro territorio non vive. Senza lavoro non c’è possibilità di rialzarsi. Anche la stessa amministrazione comunale ne soffrirebbe perché riceverebbe meno tasse. È necessario dare speranza”.











Sospensione delle imposte e della sosta a pagamento.

Il gruppo di opposizione consiliare avanza anche la proposta di sospensione dell’imposta comunale sui rifiuti e prevedere sgravi per quelle attività commerciali che sono rimaste chiuse per l’emergenza pandemica. Inoltre, viene chiesto all’amministrazione di venire incontro ai cittadini in questo periodo di crisi anche con la sospensione della sosta a pagamento.