San Valentino Torio. Travolto in strada muore noto commercialista.

Pagani e Nocera Inferiore piangono la morte del commercialista Salvatore Nocera. Il noto professionista commercialista 53 enne è stato vittima di un tragico incidente a San Valentino Torio. Il professionista travolto da un’auto mentre scendeva dal suo veicolo è morto sul colpo. Indagato un giovane diciannovenne.

La tragedia nel tardo pomeriggio.

La tragedia ieri pomeriggio poco dopo le 18,00 in via Zeccagnuolo a San Valentino Torio. Le cause sono ancora da ricostruire. Il violento impatto non ha dato scampo alla Commercialista 53 enne. La salma, su disposizione della procura nocerina, è stata trasferita al “Martiri del villa Malta” di Sarno in attesa dell’esame autoptico.