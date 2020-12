Sarno – Allerta Meteo. Le decisioni del sindaco Canfora

Si invitano i residenti di via Bracigliano, Vico San Sebastiano, via Nunziante, Località Ponte Santa Lucia, a non occupare semi - interrati o il piano terra della propria abitazione.

ALLERTA METEO – 6 dicembre 2020- Sono due le ordinanze firmate dal sindaco Giuseppe Canfora in seguito al bollettino diramato dalla Protezione Civile della Regione Campania. Previste piogge intense e venti forti

IL SINDACO GIUSEPPE CANFORA

Per la sicurezza e per la tutela della pubblica incolumità sono state disposte le seguenti misure:

• Chiusura del Cimitero dei Parchi pubblici e dei giardini; • Il divieto di transitare nelle aree pubbliche con presenza di alberi; • Il divieto di transito sulle strade montane e pedemontane, fatta eccezione per i residenti e per tutti coloro che devono provvedere necessariamente alle attività di coltivazione, cura degli orti e tutela animali da cortile, in forma individuale e per il tempo strettamente necessario all’espletamento di dette attività; • Il rispetto dei divieti di transito momentanei, autorizzati per la manutenzione e la messa in sicurezza del territorio.

SI RACCOMANDA

A tutti i cittadini: • Di osservare particolare prudenza negli spostamenti limitandoli a quanto strettamente necessario; • Di assicurare stabilmente o rimuovere da finestre e balconi elementi mobili quali piante, coperture, strutture provvisorie o qualsiasi oggetto che possa essere trasportato via dal vento; • Di fare attenzione a impalcature, tendoni, gazebo e alla caduta di tegole; • Di guidare con prudenza, specie nei tratti stradali esposti al vento; • Di ricordare che furgoni, mezzi telonati e caravan possono essere spostati dal vento.

ORDINANZA 2

Si invitano i residenti di via Bracigliano, Vico San Sebastiano, via Nunziante, Località Ponte Santa Lucia, a non occupare semi – interrati o il piano terra della propria abitazione.