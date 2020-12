Sarno, l’assessore Ferrentino rassegna le proprie dimissioni

Sono state protocollate questa mattina le dimissioni dell’assessore Gaetano Ferrentino. L’annuncio su Facebook:

“Con grande rammarico, essendo venuti meno i presupposti umani e politici per una serena collaborazione, rassegno le mie dimissioni dalla carica di assessore di questo Comune.

Da oggi, le deleghe sono riconsegnate al Sig. Sindaco, che potrà disporne nella maniera più costruttiva per il progresso della città. Ringrazio tutti quelli che, in questi anni, mi hanno consentito di rivestire le più alte cariche cittadine e tutti coloro che mi hanno supportato in questo percorso. Tanto per dovere. Distinti saluti”

“Ho fatto una notevole esperienza tecnica e politica – continua il post di Ferrentino – arricchendomi nell’approccio ai temi cittadini. E di questo vi ringrazio. Sono stato, per quanto umanamente fallace, un uomo delle istituzioni.

Sicuramente, molte cose le avrò sbagliate e di questo vi chiedo scusa. Spero di non aver lasciato troppo disordine.

Torno a tempo pieno alla mia professione e a coltivare gli interessi che mi danno passione, cosa che, negli ultimi tempi, per una serie di circostanze, non ho ritrovato più nel seguire l’azione amministrativa.

Da privato cittadino, continuerò ad interessarmi delle vicende politiche con passione e coerenza e con la disponibilità all’ascolto con la quale ho cercato di portare avanti il mio impegno nelle istituzioni.

Grazie per questi sei anni e mezzo di lezioni di vita”