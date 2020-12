Sarno – Vigili del fuoco bloccati. Scatta la denuncia

Vigili del fuoco bloccati e sirene spiegate per poter transitare.

La denuncia arriva da un lettore di Agro24 che segnala quanto accaduto questo pomeriggio in via de’ Liguori.

Un’auto parcheggiata male ad occupare la strada e l’impossibilità per il mezzo dei caschi rossi di passare. Una condizione che a quanto pare si ripete con il parcheggio selvaggio in zona.

La segnalazione è di un residente.

“Si segnala che a Sarno (SA), in via de Liguori all’altezza del civico 38, un’auto in divieto di sosta bloccava i Vigili del Fuoco in emergenza (con allerta meteo rossa) in data 08/12/2020.

Premesso che il Codice della Strada (art. 177 comma 5) dispone che chi impedisce od ostacola il passaggio dei mezzi di soccorso “è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168”. Tale condotta costituisce il reato (ex. art. 340 C.P.) di interruzione di pubblico servizio che si realizza invece in caso di interruzione o turbamento della regolarità di un servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, come appunto il passaggio dei pompieri a sirene spiegate.

Pertanto, noi residenti chiediamo maggiori controlli della Polizia municipale e maggiore sicurezza. Le persone ignorano la segnaletica verticale. Poiché la strada è stretta, si potrebbero installare paletti dissuasori atti ad impedire la sosta selvaggia, per evitare che si ripetano episodi analoghi”.