Scafati. Al comando dei vigili arriva Salvatore Dionisio.

Sarà lo scafatese Salvatore Dionisio il nuovo comandante della Polizia Municipale di Scafati. Attualmente a capo dei caschi bianchi del comune di Siano, Dionisio arriverà a Scafati in convenzione per sei mesi, tre giorni a settimana. 47 anni, una laurea Magistrale in Giurisprudenza ed una tesi sulle appropriazioni indebite di merce con le false ditte di trasporto merce ed il reato associativo, Dionisio non è alle prime armi. Formatosi in Lombardia presso l’Accademia IREF di Milano, ha prestato servizio prima nel Comando di Polizia Locale di Uboldo (Varese) e poi ad Angri dove è transitato per mobilità anche se per pochi mesi prima di approdare su espressa richiesta dell’allora capo della Procura Gianfranco Izzo negli Uffici del Sostituto Procuratore Dottoressa Montefusco oggi in servizio a Napoli.

Il curriculum di Dionsio.

È molto attivo con la Procura di Milano per il fenomeno dei “prestanome” ovvero soggetti intestatari di centinaia di veicoli utilizzati per commettere reati. Il neo comandante non è nuovo neanche sul panorama politico. Consigliere Comunale dal 1994 al 2000 ed Assessore dal 2000 al 2003 con la Giunta di Nicola Pesce. Consigliere Comunale/Capogruppo in provincia di Como dal 2009 al 2014. Al momento manca ancora l’ufficialità, si attende il via libera del sindaco di Siano Giorgio Marchese.

A richiedere la presenza del giovane ufficiale scafatese è stato lo stesso primo cittadino Cristoforo Salvati. Lontano dagli schemi politici locali, durante l’ultima campagna elettorale per le elezioni amministrative che ha visto vincere Salvati, Dionisio ha sostenuto la candidatura di Francesco Carotenuto, in netta contrapposizione con lo schieramento di centrosinistra di Michele Russo. Sostituirà Pasqualino Barletta, attualmente in aspettativa e destinato ad altro incarico in diverso Comune.

Adriano Falanga