Scafati. Anomalie sui rimborsi legali. La nota di Michele Russo

Scafati. La nota stampa di Michele Russo, Consigliere Comunale Presidente Commissione Garanzia e Controllo.

Dopo varie sedute abbiamo concluso in commissione garanzia l’esame della liquidazione delle spese all’Avvocato Marciano convenzionato con il Comune di Scafati, e in generale della convenzione. In primo luogo desidero ringraziare i componenti della Commissione di Garanzia Auricchio, Attianese, Vaccaro, Sarconio, Cirillo, Cascone e Fogliame per il contributo fornito e il lavoro che abbiamo potuto svolgere, senza pregiudizi, e senza divisioni preconcette tra consiglieri di maggioranza e opposizione, come è giusto che sia in una commissione di controllo e garanzia.

Spese forfettarie.

Partendo dalla segnalazione del consigliere Sarconio, che richiedeva di discutere l’argomento rimborsi, è emerso che sono state liquidate spese “forfettariamente determinate”, anche in acconto per attività a svolgersi, per un importo di oltre 130.000 euro, in tre anni, oltre i compensi mensili da convenzione per euro 4.500. Abbiamo appurato che per tali spese, che in base alla convenzione dovrebbero riguardare solo diritti e bolli, non sono stati prodotti i documenti giustificativi dall’Avvocato Marciano, nemmeno dopo aver richiesto gli stessi per il tramite del funzionario preposto.

La segnalazione dell’anomalia.

La commissione di garanzia, quindi, ha deciso di segnalare tale anomalia, agli organi comunali competenti al controllo, essendo necessario verificare se e quanto delle “spese” corrisposte all’Avvocato Marciano siano effettivamente dovute. La commissione, inoltre, sebbene lo abbia richiesto non ha ricevuto alcun atto adottato dal competente organo che proroghi esplicitamente la convenzione, ma unicamente un impegno di spesa per il pagamento da parte del funzionario. Lo stesso Avvocato Marciano, inoltre, ha precisato che i giudizi pendenti nei quali è costituito in nome del Comune di Scafati, sono circa 1.300, oltre quelli che ancora matureranno fino alla “scadenza” della convenzione. Al riguardo ha dichiarato in una nota che seguirà i suddetti contenziosi, fino al termine degli stessi anche successivamente alla scadenza della convenzione, senza alcun ulteriore costo del comune. Su questo aspetto, di lavoro “gratuito” per anni, si è deciso di prospettare la vicenda richiedendo parere al competente Ordine Professionale, oltre ad eventuali altri approfondimenti circa la legittimità. Michele Russo Consigliere Comunale Presidente Commissione Garanzia e Controllo