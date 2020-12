Scafati. Aree ludiche abbandonate al degrado e ai vandali

Amministrazione oramai alle corde.

L’amministrazione comunale Salvati è stata sopraffatta anche per la gestione dell’ordinaria amministrazione. Litigiosa, aliena e chiusa nelle stanze di Palazzo Meyer, il “coacervo” politico messo in piedi da Salvati e Santocchio è in cerca di un improbabile riequilibrio mentre la città chiede un urgente e necessario cambiamento di rotta.

La gestione della cosa pubblica è divenuta secondaria lasciata all’incuria del tempo, della mancanza di competenze, di precise regole, di controlli e dei vandali. Una situazione che travolge anche le poche aree attrezzate della città. L’ultimo report fotografico del consigliere Giuseppe Sarconio mette in evidenza lo stato di abbandono dei pochi spazi ludici cittadini. Accanto al post con allegate le foto del degrado il commento del consigliere comunale del Movimento Cinque Stelle che non lascia spazio a nessun tipo di altra interpretazione alla mancata programmazione di minuti interventi.











Via Martiri d’Ungheria nel degrado.

“Siamo nelle palazzine di via Martiri D’Ungheria, al centro della città, un’area molto vasta che versa in uno stato di degrado. Una situazione che è peggiorata a causa del menefreghismo politico che continua negli anni. Erbacce, rifiuti sparsi, degrado urbano e soprattutto giostrine per i più piccoli completamente danneggiate e non più fruibili, per tanti genitori e nonni, che portano i propri figli e nipoti a divertirsi” dice Sarconio.













L’interrogazione di Sarconio.

“Le aree delle Palazzine necessitano di interventi immediati. Speriamo che il Sindaco possa intervenire quanto prima rispettando quello che ha annunciato, in consiglio comunale, in risposta alla mia interrogazione a riguardo. I bambini hanno il diritto di giocare e divertirsi, ma a oggi la loro sicurezza in questa area non è assolutamente garantita. Cercasi amministrazione che difenda e renda servizi adeguati al cittadino e per cui vengono pagati” conclude la nota social.