Scafati. Caso di COVID al comando della Polizia Locale

Scafati. Al comando della Polizia Municipale di via Melchiade spunta un nuovo caso di Covid-19. E’ un sottufficiale in servizio all’ufficio Atti Giudiziari a essere risultato positivo



















Scafati. Caso di COVID al comando di Polizia Locale. Allo Scarlato trattamento con Plasma iperimmune.

Attivata anche al Covid Hospital di Scafati la terapia sperimentale con plasma iperimmune. A farne richiesta è stato il primario della Terapia Intensiva, dottor Marco Ingrosso. A beneficiarne è stato lo stesso camice bianco, risultato positivo al Covid-19 due settimane fa. Dopo un primo momento di quarantena domiciliare, Ingrosso è stato costretto al ricovero per l’aggravarsi della malattia, finendo proprio nel reparto da lui guidato e che lo vede da mesi in prima linea contro il SarsCov2. La richiesta di usufruire del plasma iperimmune, donato dai pazienti Covid guariti, si è resa necessaria per la scarsa efficacia dei protocolli di cura applicati al rianimatore. Attivata la procedura tramite il centro trasfusionale dell’ospedale Umberto I° di Nocera Inferiore diretto dal dottor Carmine Oricchio, in poche ore dall’ospedale di Aversa sono arrivate a Scafati tre sacche di plasma, subito somministrate ad Ingrosso.











Trattamento con plasma iperimmune.

Il medico in servizio al polo Covid Scarlato di Scafati è il primo paziente ad essere trattato con plasma iperimmune della Asl Salerno, e i risultati, a quanto pare, sono piuttosto incoraggianti. Le condizioni di Ingrosso sono migliorate, fermo restando il decorso della polmonite bilaterale che lo ha colpito. Lo Scarlato è oramai un punto di riferimento importante per la cura dei pazienti Covid, in particolare dei casi più complessi che necessitano di media ed alta assistenza. Seppur calata la pressione sul pronto soccorso, i reparti di degenza sono costantemente occupati.













Caso di COVID al comando di Polizia Locale.

Intanto al comando della Polizia Municipale di via Melchiade spunta un nuovo caso di Covid-19. E’ un sottufficiale in servizio all’ufficio Atti Giudiziari a essere risultato positivo al tampone. L’agente è stato i servizio fino a pochi giorni fa, quando uno stato febbrile lo costrinse a fare il tampone. L’esito è arrivato nella giornata dell’8 dicembre, e già ieri mattina gli uffici del comando sono stati chiusi e sottoposti a sanificazione. Allontanati anche gli agenti, al quale è stata suggerita l’attività di smart working mentre verranno garantiti i servizi all’aperto, come la viabilità. L’agente è domiciliato, al momento nessun altro collega ha avvertito sintomi ma tutti saranno sottoposti a tampone nelle prossime ore. E’ il secondo caso di positività che si registra tra la Polizia Municipale, dopo quella accertata all’oramai ex comandante Pasqualino Barletta.

Adriano Falanga