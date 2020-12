Scafati. Centro per l’impiego: un credito da 200mila euro.

Canone di locazione dei locali del Centro per L’Impiego, spuntano fuori circa 200mila euro di debiti a carico degli altri comuni della circoscrizione, in cui Scafati è capofila. Si tratta delle quote che ogni comune deve versare per l’affitto dei locali, in virtù della propria densità demografica. E’ dal 1991 che il centro per l’impiego, ex ufficio di collocamento, viene ospitato in locali privati in via Terze, dietro canone annuale di circa 45mila euro.



















Discussione sull’impiego delle cifre.

Un canone che il M5S, tramite mozione consiliare, vorrebbe destinare al Verde pubblico dietro trasferimento degli uffici in locali di proprietà comunale, presso l’ex Manifattura dei Tabacchi. I 200mila euro di credito che il Comune di Scafati vanta sugli altri enti, emergono da una interrogazione presentata poco tempo fa dal consigliere di minoranza Michele Grimaldi. Il segretario Pd agli uffici chiedeva conto dei canoni passivi versati dall’Ente, con tanto di motivazioni. Si scopre così che dal 2008 i comuni di Angri, Sarno, S. Egidio del Monte Albino, Corbara, San Marzano Sul Sarno, San Valentino Torio sono morosi rispetto al comune di Scafati, capofila, che si sta accollando quasi 20mila euro in più rispetto al dovuto ogni anno.











Il debito.

La riforma dei centri per l’Impiego nacque nel 1991, istituiva la circoscrizione 36, stabilendo la competenza in capo all’Ente Provincia, mentre i locali sarebbero stato individuati presso il Comune capofila con i costi ripartiti, in proporzione al numero degli abitanti, tra tutti gli Enti della circoscrizione. L’Ultimo aggiornamento del credito risale ad un computo fatto dalla Commissione Straordinaria nel maggio 2017, al quale seguiva una messa in mora ai comuni debitori. I 200mila euro sono soltanto una stima fatta dall’ex ragioniere capo Francesco Martellaro lo scorso mese di giugno. Lo stesso dirigente segnalava la necessità di “attivare, con urgenza, le corrispondenti azioni di recupero” oltre ad aggiornare il credito accumulato. Una somma non indifferente per un Ente sul quale pende l’ombra del dissesto, evitato grazie al Piano di Riequilibrio decennale.













La messa in mora dei comuni inadempienti.

A mettere in mora i comuni inadempienti furono i commissari prefettizi Basilicata, De Angelis, Polito, ad appena due mesi dal loro insediamento. Era maggio 2017 e in quel momento Scafati vantava i seguenti crediti: Da Angri 52mila euro, Corbara 4.500, Sarno 55.800, Sant’Egidio Monte Albino 7.300, San Marzano Sul Sarno 24.500, San Valentino Torio 7.600. Somme che vanno rivalutate, interessi compresi. Non è chiaro se questa cifra sia stata iscritta a Bilancio, e se l’ufficio Legale si sia attivato per il recupero degli oltre 200mila euro. Non è l’unico credito che Scafati vanta con altri enti. Vi sono ad esempio gli oltre 4 milioni di euro frutto di quote non versate dai comuni convenzionati, relativamente al vecchio e dismesso Piano di Zona. Sui 4 milioni è stato avviato contenzioso. La quota a carico del Comune di Scafati è di appena 300mila euro.

Adriano Falanga