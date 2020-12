Scafati. In consiglio arriva la sfiducia al Presidente Santocchio.

Crisi acuita per la maggioranza Salvati. Con la prevedibile sfiducia a Mario Santocchio alla presidenza dell’assise cittadina emerge un atto preoccupante: la maggioranza che supporta Cristoforo Salvati sembra non esserci più. L’atto di sfiducia nei confronti di Santocchio dopo un intenso dibattito in assise ha mostrato l’estrema fragilità di una colazione composta casualmente per la tornata elettorale dello scorso anno.

Quindici voti contro Santocchio.

Alla conta 15 consiglieri hanno sfiduciato Santocchio contro i dieci che lo hanno sostenuto dopo settimane d’intense trattative fatto dallo stesso avvocato salernitano che ora deve prendere atto di questa decisione. Una sfiducia che interessa fortemente anche il primo cittadino Cristoforo Salvati, bocciato da maggioranza e cittadini.