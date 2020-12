Scafati. Crisi politica. la difficile mediazione di Salvati.

Non è solo la sfiducia al Presidente del Consiglio Comunale Mario Santocchio a preoccupare il sindaco Cristoforo Salvati e a spaccare la maggioranza. Non sembra che i sei malpancisti siano disposti a retrocedere, per loro non è una questione di opportunità, ma di merito. Niente scambi di incarichi o nuovi riequilibri, anche perché in un anno e mezzo di consiliatura, il primo cittadino è stato chiamato a rimodulare la sua giunta cinque volte. Non sempre per merito, ma per opportunità. Basti pensare che al Bilancio si sono succeduti tre assessori, mentre le sette poltrone sono state condivise da ben 15 tra consiglieri ed esterni.

Santocchio sotto processo.

Oggi è il “turno” di Santocchio, accusato da sei consiglieri della sua stessa maggioranza di essere parziale, ingerente, inadatto. “Non abbiamo nessuna trattativa con l’opposizione, tutti saranno chiamati a votare non sulla persona dell’avvocato Santocchio, ma sul suo ruolo di Presidente del Consiglio” ribadisce Pasquale Vitiello. In virtù della “partecipazione e trasparenza” la maggioranza si era inventata il “consiglio dei saggi”, cioè il vertice settimanale dei capilista per dettare l’agenda politica e le linee d’azione amministrativa. Complice anche l’emergenza Covid, tutto è andato nel dimenticatoio, e ad oggi gli unici momenti di confronto tra la squadra di governo cittadino sono i pre consigli, o meglio le riunioni che si tengono poche ore prima dell’Assise per discutere sugli argomenti all’ordine del giorno e la loro votazione.











Altro elemento di divisione.

A dividere la maggioranza anche la recente decisione di esternalizzare la riscossione dei tributi. Compatti (o quasi) sull’indirizzo politico, i consiglieri sono però divisi sull’affidamento. Da un lato c’è chi preme per la gestione alla partecipata Acse, che sarebbe come continuare a tenere in house il servizio, dall’altro lato chi spinge per un bando con affidamento a società privata. Una nuova Geset, per rendere l’idea. C’è poi chi timidamente suggerisce anche il ritorno del cda in Acse, dove magari poter sistemare nuove entrate o uscite eccellenti, come quella dell’ex vicesindaco Peppino Fattoruso. Divisioni anche sulle farmacie comunali, ad oggi ancora senza convenzione con il Consorzio e senza bando per la vendita, mentre c’è chi comincia a mettere in discussione anche la cessione decisa dalla Commissione Straordinaria e iscritta nel piano di Riequilibrio.













La cessione del patrimonio immobiliare.

Perplessità anche sulla cessione dei quasi 14mila mq di patrimonio immobiliare comunale al prezzo di appena 20 euro/mq, concretizzata dalla curatela fallimentare della Scafati Sviluppo, nell’indifferenza dell’Ente e in assenza di vincoli urbanistici per una eventuale edificazione. Dubbi anche sulla decisione di impugnare la sentenza del Tar contro la riqualificazione della ex Papiro Sud della famiglia Scarlato. C’è chi vorrebbe invece aprire un tavolo di confronto con gli imprenditori, estendendo la linea d’azione a tutti coloro che intendono riconvertire, riqualificare o estendere siti industriali presenti nei centri abitati. Tutti temi che si ripercuotono sulla tenuta della squadra di maggioranza.

