Scafati. Imu, il comune perde mezzo milione di euro.

Ancora una grana per il Comune di Scafati dal fallimento della Scafati Sviluppo. La curatela fallimentare rigetta la richiesta di Palazzo Mayer di vedersi riconosciuti quasi 500 mila euro di Imu nel passivo. Mezzo milione di euro d’imposta non incassata, che va ad aggiungersi all’altro mezzo milione di prestiti che nella sua qualità di socio unico, l’Ente aveva versato alla partecipata, e postergati dalla stessa curatela. E’ il 10 dicembre quando presso il Tribunale di Nocera Inferiore avanti al Giudice Delegato Dottoressa Bianca Manuela Longo, i curatori Avvocato Bruno Meoli e il Dottor Giovanni Faggiano, procedono all’esame e alla formazione dello stato passivo delle domande tardive. Tra queste quella del Comune di Scafati, nella quale chiede l’inserimento della somma di 454mila euro corrispondenti all’IMU per le annualità dal 2014 al 2019. Una richiesta respinta dalla curatela.



















La posizione del comune di Scafati.

“Il Comune di Scafati, socio unico della fallita, è sempre stato a conoscenza del fallimento della società, come risulta dall’istanza di ammissione al passivo del 14/09/2017 – si legge nel provvedimento – nel merito, gli scriventi curatori rilevano che l’istante ha insinuato al passivo le somme corrispondenti all’IMU per le annualità dal 2014 al 2019 avendo però notificato soltanto l’avviso di accertamento per l’annualità 2014 e non anche per le altre annualità oggetto di domanda. Rilevano, inoltre che, gli immobili/aree per le quali viene chiesto il pagamento delle somme rappresentano “immobili – merce” ovvero destinati alla vendita e annotati in bilancio tra le rimanenze. Beni che a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall’imposta municipale fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Si propone, dunque, l’esclusione della domanda”.











L’obiezione dell’ente.

Palazzo Mayer si è opposto, addebitando il ritardo alla società di riscossione tributi che non avrebbe proposto istanza di ammissione al passivo. La motivazione non convince la curatela. Il giudice accoglie l’eccezione dei legali. “In particolare che l’istante ha già proposto altra istanza di ammissione al passivo e, pertanto, era sicuramente a conoscenza dell’intervenuto fallimento, dichiara la domanda inammissibile in quanto ultra tardiva”, la decisione del giudice delegato Bianca Manuela Longo. Ammessi al passivo anche 585mila euro chiesti dal Con.in, consorzio che raggruppa le imprese presenti nell’area ex Copmes, per la mancata realizzazione di 250 posti auto nel perimetro del complesso immobiliare, oltre alla realizzazione di altre opere d’illuminazione pubblica e sistemazione della viabilità interna. Aree che la curatela ha già ceduto al Consorzio “al fine di consentire l’ultimazione delle dette opere”. Ammessi anche 457 mila euro vantati dall’Agenzia delle Entrate Riscossione per Iva non versata dalla fallita società di trasformazione urbana. Le attività poste in essere dalla curatela, come la vendita dei beni di proprietà pubblica, non sembrano essere del tutto note al Comune di Scafati, lo dimostra la cessione dei 13.600 mq di suolo al prezzo irrisorio di appena 20 euro al mq. Operazione contestata dalla minoranza consiliare.

Adriano Falanga