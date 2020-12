Scafati. Nuovo infortunio per Salvati: il giallo delle buste.

Rischia di essere annullato il bando per il nuovo responsabile dell’area Pip. All’apertura delle buste, avvenuta lunedì mattina, la commissione ha riscontrato la presenza di un plico arrivato aperto, e non sigillato come da prassi. Sospesi i lavori, la presidente architetto Erika Izzo, con i commissari ingegnere Nicola Fienga e architetto Maurizio Albano, ha relazionato e trasmesso il verbale alla responsabile del Personale, la neo assunta ragioniere capo Anna Farro. Sarà lei, ovviamente sentito il sindaco Cristoforo Salvati e la segretaria comunale Giovanna Imparato, a decidersi il da farsi. La busta potrebbe anche essere validata, esponendo però l’Ente a sicuri contenziosi.





















Le domande di partecipazione.

Ad arrivare sulla scrivania della commissione esaminatrice una decina di domande, tutte pervenute a mezzo pec, tranne quella busta, l’unica trasmessa a mezzo ufficio protocollo, che ha comportato lo stop dei lavori. Pare che la questione non sia stata gradita ad alcuni consiglieri comunali, c’è chi racconta di un Giovanni Bottone piuttosto irritato per il disguido. Il leghista, consigliere delegato al Pip, la sera stessa non ha preso parte al Consiglio Comunale. Non è chiaro però se il motivo fosse legato all’episodio mattutino. La selezione pubblica è stata indetta con determina il 24/11/2020, relativa ad un incarico a contratto full time, ex art. 110, di istruttore direttivo tecnico – responsabile PIP – Gestione del Territorio. Tre anni legati al mandato sindacale. Le domande di partecipazione dovevano essere prodotte entro la data del 10 dicembre, ma al fine di consentire una maggiore divulgazione della procedura, con determina del Settore “Finanze e personale“ sono stati riaperti i termini per la presentazione delle candidature entro la data del 18 dicembre 2020.











Una corsa contro il tempo.

E’ corsa contro il tempo per concretizzare l’importante progetto arenatosi tra decine di contenziosi con espropriati e investitori. LO scorso maggio la Giunta Salvati ha riapprovato il progetto e riaperto i termini. Sullo sfondo i sette milioni di euro di finanziamento concessi dalla Regione Campania alla Commissione Straordinaria, per le opere di urbanizzazione. Pena la perdita dei fondi, Palazzo Mayer avrebbe dovuto approvare il progetto esecutivo già entro il 31 ottobre, termine però prorogato, in virtù dell’emergenza sanitaria in corso, al 30 novembre. Visti i tempi ristretti con procedura d’urgenza è stato affidato l’incarico allo studio Sciannimanico di Napoli, dietro compenso di oltre 22 mila euro. Il risarcimento agli proprietari terrieri rappresenta da solo quasi la metà dell’intero debito complessivo accumulato negli anni, che ha comportato il ricorso al piano di riequilibrio decennale.

Adriano Falanga