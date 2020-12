Scafati. Michele Russo: “Salvati alimenta contrattazione politica”

La nota di Michele Russo consigliere comunale di “Insieme per Scafati” sulla crisi politica cittadina della maggioranza Salvati.

“Il dibattito, che continua, sulla sfiducia al Presidente del Consiglio comunale, avvocato Mario Santocchio, non ci appassiona. Noi non ritiriamo la fiducia perché è una fiducia che non abbiamo mai dato, non avendolo votato. Ne’ il suo operato ci ha portato a cambiare idea, il nostro giudizio sulla conduzione dei lavori del consiglio e sulle modalità di esercizio della carica è negativo” dice Russo.

Salvati e il “mercato” della contrattazione.

“Detto ciò, il Sindaco Cristoforo Salvati – continua la nota di Russo – rispetto alla legittima richiesta di sfiducia di una parte di quelli che lo hanno votato apre il “mercato” della contrattazione politica. Mettendo in discussione assessorati e incarichi vari. Come se la Presidenza del Consiglio Comunale fosse equiparabile alla spartizione di tutti gli altri ruoli di governo e sottogoverno. Ciò significa sbagliare metodo, svilirne la figura, a prescindere dalle persone, come abbiamo contestato già in occasione della precedente elezione. È evidente che l’errore parte dalla testa, da chi ha la principale responsabilità istituzionale. Non lo si comprende o non lo si vuole comprendere” conclude Russo.