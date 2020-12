Scafati. Nessun sconto sulla TARI. D’Aragona accusa la giunta

Nessuno sconto sulla Tari, scoppia la rabbia dei commercianti di Scafati. Vincenzo D’Aragona (Scafati Cresce): “Solo chiacchiere da questa giunta comunale. Devono andare a casa”.

Nessuno sconto sulla Tari per i commercianti dal Comune di Scafati, scoppia la rabbia del gruppo “Scafati Cresce” guidato dal presidente Vincenzo D’Aragona. “Avevano promesso il taglio del 10% e ci ritroviamo aumento del 20% con immondizia per strada – ha detto -. Inoltre non ci sono luminarie installate in città per il secondo anno consecutivo e nessuna iniziativa è stata programmata per aiutare il commercio. Questa è una presa in giro continua, con la beffa che aumenta se si pensa che non c’è stato nessun aiuto covid con i soldi a disposizione dell’Ente. Altri Comuni in provincia di Salerno, infatti, hanno congelato le tasse per il 2021 ma qui a Scafati ci ritroviamo un aumento”.

La denuncia di D’Aragona.

D’Aragona denuncia l’impossibilità di comunicare con l’amministrazione comunale. “Non c’è nessun contatto più con le associazioni di categoria, zero interesse. Questa città non è più amministrata – ha concluso il presidente di “Scafati Cresce” -. È arrivato il momento di smetterla di prendere in giro sia i cittadini che i commercianti. Non se ne può più e devono andare casa nessuna promessa è stata mantenuta. Hanno fatto solo chiacchiere”.