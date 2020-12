Scafati. Quote rosa alla dirigenza: Anna, Daniela e Carmela…

Arrivano i rinforzi a Palazzo Mayer. Sono tutte “rosa” le nuove assunzioni disposte dall’amministrazione Salvati. Ha 37 anni Anna Farro, a capo dell’importante settore Finanze e Personale. Laureata nel 2011, è iscritto all’Albo dei dottori Commercialisti e Revisori dal 2014. La sua carriera nasce come tirocinante al comune di Capaccio, dove, a seguito di un avanzamento di carriera, assumerà le vesti di responsabile di settore nel 2018, lo stesso incarico sarà ricoperto successivamente al comune di Orta di Atella (Ce). Anna Farro è il quarto ragioniere capo alla guida del settore economico finanziario del Comune di Scafati, in appena un anno e mezzo di amministrazione Salvati. Per lei contratto a tempo determinato di un anno.





















Si rivede Daniela Faiella alla comunicazione.

Tre anni è invece la durata del contratto di Daniela Faiella, neo responsabile delle attività di informazione e stampa, addetto all’informazione e agli organi istituzionali. Classe 1975, una laurea in Lettere, la Faiella è giornalista professionista. Non è nuova a Palazzo Mayer, avendo ricoperto lo stesso ruolo fino al 2008 con l’allora giunta Bottoni. Ha trascorsi professionali pregressi all’Acse, Patto Territoriale dell’Agro, Cstp, Agroinvest, Consorzio Farmacie, Comune di Angri.











Rita De Rosa.

Andrà invece a rinforzare l’oramai spoglio ufficio Avvocatura la giovanissima Carmela Rita De Rosa. Classe 1989, la De Rosa ha una in tasca una laurea in Giurisprudenza conseguita nel 2013. Un tirocinio presso il Tribunale fallimentare di Torre Annunziata, è iscritta all’albo dal gennaio 2017. La giovane avvocato attende ancora il via libera dall’amministrazione di San Giuseppe Vesuviano, dove attualmente è in servizio. L’ufficialità dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. In dirittura di arrivo anche i bandi relativi al nuovo responsabile Pip, e all’Avvocatura. Entrerà in servizio in questi giorni il neo comandante della Polizia Municipale Salvatore Dionisio. Scafatese doc, Dionisio sostituirà per sei mesi Pasqualino Barletta.

Adriano Falanga