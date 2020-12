Scafati. Santocchio firma gli auguri alla città e dimentica gli altri.

Ennesimo scivolone istituzionale del Presidente del Consiglio Comunale Mario Santocchio. Le strade cittadine sono state tappezzate di manifesti di auguri natalizi griffati con lo stemma della “Città di Scafati” con vistosa firma “solitaria” in calce dell’avvocato Mario Santocchio come presidente del Consiglio Comunale e non quella del sindaco Cristoforo Salvati con il quale fa coppia da tempo.

La cosa non è passata inosservata e subito si sono scatenate le polemiche sui social e anche tra negli ambienti politici cittadini è stato sottolineato l’inopportuna uscita solitaria di Santocchio, già da tempo nelle mire della sua tessa maggioranza proprio per la sua discutibile intraprendenza personale tanto da portarlo sull’orlo della sfiducia in consiglio comunale, in programma nelle prossime sedute, mettendo in discussione la sua carica di Presidente “parziale”.

E Salvati sta a guardare. Una brutta figura.

In questo caso anche la figura del Sindaco che rappresenta la Città, il Primo Cittadino è stato allegramente bypassato dall’intrepido presidente Santocchio, non nuovo a queste azioni, già ben conosciuto negli ambienti per la sua passata guida a capo delle fallite società Agro Invest e CSTP.

“Non è che ci abbia fatto proprio una bella figura a non fare lui gli auguri alla Città. Come non ci fanno bella figura tutte le altre cariche, per ordine d’importanza, individuate nel cerimoniale del Comune di Scafati” dice sui social Gennaro Avagnano storico militante del Movimento Cinque Stelle cittadino e anima critica della politica locale.