Scafati. Sarconio ricorre per giusta causa, via l’incompatibilità.

Ricorre contro una delibera consiliare, al via l’incompatibilità per il consigliere comunale di minoranza Giuseppe Sarconio. L’esponente del M5S ha impugnato, assieme a un comitato di cittadini di via Nuova San Marzano, la delibera consiliare n.80 del 28 luglio scorso, quando l’Assise scafatese concesse un ampliamento di circa 50mila mq all’industria conserviera La Regina di San Marzano Spa.





























Il ricorso. La voce di Sarconio.

Il ricorso è arrivato a Palazzo Mayer il 10 dicembre, ieri mattina l’avvio del procedimento per la contestazione dell’incompatibilità, con conseguente decadenza, di Sarconio. Gli atti prodotti dalla segretaria comunale Giovanna Imparato arriveranno probabilmente in aula con l’anno nuovo. “Ho ritenuto giusto essere accanto ai cittadini in questo ricorso. Ritengo che la convenzione favorisca troppo l’imprenditore e penalizzi la nostra comunità. È una battaglia per l’interesse pubblico e non certo per i miei – si difende il grillino – Sono curioso di vedere cosa faranno i miei colleghi, gli iter procedurali che saranno seguiti e le similitudini. Non vorrei che eventuali accelerazioni siano collegate alle mie posizioni in consiglio comunale. Difendo principi ambientali e di eco sostenibilità. Il consumo del suolo in una zona che si allaga non mi vede favorevole, sia chiaro. Una zona che soffre problemi ambientali va tutelata in modo diverso. Per l’ambiente sono disposto a mettermi sempre contro tutti, anche contro chi conta”.