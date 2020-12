Scafati. Sfiducia al presidente Santocchio: la conta.

Scafati. Clima teso in maggioranza in vista del voto sulla sfiducia al Presidente del Consiglio Comunale Mario Santocchio

Clima teso in maggioranza in vista del voto sulla sfiducia al Presidente del Consiglio Comunale Mario Santocchio. La coalizione che sostiene Cristoforo Salvati si è incontrata venerdi sera per un vertice pre consiglio, convocato per lunedi alle 16. Nessun passo indietro tra i sei proponenti Pasquale Vitiello, Daniela Ugliano, Camillo Auricchio, Antonella Vaccaro, Anna Conte e Paolo Attianese.

Fermo sulla sua decisione di non dimettersi anche lo stesso Santocchio, apparso piuttosto nervoso e protagonista, con Vitiello, di un acceso scontro al limite della rissa. Il primo cittadino ha cercato di far capire ai sei dissidenti che la sfiducia al Capo dell’Assise equivale a sfiduciare anche maggioranza e sindaco, ma la tesi è respinta dai sei. “Non è in discussione l’amministrazione, ma la conduzione delle sedute consiliari”.

Da Santocchio accuse a Vitiello di fare simbiosi con la minoranza, ma il capogruppo di Insieme Possiamo lo ha “sfidato” a posare i cellulari sul tavolo per verificare chi dei due avesse contatti con l’opposizione. Ad ogni modo la sfiducia non è affatto scontata, non è detto che la minoranza voti compatta. Secondo lo Statuto serve la maggioranza assoluta dei consiglieri: 13 voti, da ripetersi in due sedute distinte di Consiglio, a distanza di non oltre dieci giorni.

Ai sei proponenti potrà associarsi il voto di Insieme per Scafati, gruppo composto da Michele Russo, Michele Grimaldi, Alfonso Carotenuto e Michelangelo Ambrunzo. Sfiducia anche da Giuseppe Sarconio, arrivando quindi a 11. Gli ex Forza Italia, oggi “Campania Libera con De Luca” Antonio Fogliame e Nicola Acanfora dovrebbero defilarsi, scegliendo di astenersi da “lotte di maggioranza” mentre appare incerta la posizione di Liliana Acanfora. Il voto della giovane avvocato non sembra però essere determinante, considerato che difficilmente dalla maggioranza arriveranno ulteriori voti a favore della sfiducia. Le Lega è saldamente convinta di votare contro, così come anche Ida Brancaccio mentre qualcuno scommette sul colpo di coda di Nicola Cascone, in virtù di rapporti sempre burrascosi tra il civico e Santocchio. Se la sfiducia non dovesse passare, resterà però la frattura politica, e il gruppo dei sei potrebbe successivamente “imporsi” votando diversamente dalla propria coalizione, creando di fatto un gioco forza contro il primo cittadino.

