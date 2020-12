Scafati Solidale e verde pubblico. Possibile gestione all’ACSE.

I locali di “Scafati Solidale” e la gestione del verde pubblico in gestione alla partecipata ACSE. Dal sindaco Cristoforo Salvati l’idea di concentrare le gestioni e puntare sulla società partecipata comunale ACSE. A breve potrebbero essere formulate le proposte alla sua maggioranza. Dopo circa tre anni, potrebbe riaprire al pubblico la struttura “Scafati Solidale”.



















La struttura.

La struttura di proprietà comunale, al suo interno presenta uno spazioso auditorium – teatro e uno spazio antistante adibito a “foyer” dove in passato sorgeva un caffè letterario, oltre a contare varie stanze adibite a uffici pubblici. Nei piani del sindaco Salvati ci sarebbe l’intenzione di affidare la struttura gestione all’ACSE.











Il primo cittadino proporrà questa soluzione alla sua maggioranza già nelle prossime settimane, dopo l’acquisizione dell’agibilità della struttura che costerà alle casse dell’ente circa 20mila euro come riporta il quotidiano “La Città”. Se dovesse manifestarsi un consenso unanime, si avvierà la procedura per dare affidamento alla società in house amministrata da Giovanni Marra.

La precedente gestione della struttura.

Fino all’autunno del 2017 la struttura era gestita da un’associazione ma si scoprì che per l’attività del bar utilizzava l’acqua proveniente dal contatore del Comune. A quel punto l’ente commissariato decise di rescindere immediatamente il contratto, decretando quindi la chiusura dell’attività che era anche bene avviata. Da quel momento “Scafati Solidale” e rimasta quasi completamente chiusa al pubblico. Con il nuovo affidamento la struttura potrebbe rinascere a nuova vita.













Gestione del verde pubblico.

Salvati non esclude inoltre di proporre l’affidamento e la manutenzione del verde pubblico alla società in house. Un’altra proposta che porterà presto in maggioranza. Già da diversi mesi inoltre a Palazzo Meyer si parla del progetto “adotta un’aiuola” con la quale le attività commerciali potrebbero occuparsi della manutenzione dell’abbellimento di un piccolo spazio pubblico, in cambio di una targa pubblicitaria. Non è da escludere che anche questa iniziativa possa essere gestita dalla ACSE.