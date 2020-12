Si spegne il Cavaliere, Commendatore, Ufficiale D’antuono Amato Giuseppe

Un uomo d’altri tempi.E’ stato consigliere, assessore e vicesindaco del Comune di Angri.

Don Peppe.

Si è spento nella sua abitazione ad Angri, in via Madonna delle Grazie. D’antuono Amato Giuseppe, meglio conosciuto come don Peppe.

Nato il 9 dicembre del 1921, venne registrato all’anagrafe l’ 11 dicembre 1921, quindi avrebbe compiuto 100 l’anno prossimo, e oggi è dunque il suo compleanno.

Riconoscimenti da vari Presidenti della Repubblica.

Cavaliere nel 1960, Ufficiale nel 1970 e Commendatore nel 1974, D’antuono Giuseppe, era stato nominato per meriti della Repubblica Italiana, dai Presidenti della Repubblica, Gronchi, Saragat e Leone.

Era conosciutissimo ad Angri, per aver gestito per molti anni l’attività di vendita di mangimi zootecnici e mangimi per animali, prodotti per l’agricoltura e la zootecnia, passata poi al figlio Salvatore, ma anche per il suo trascorso come politico.

Eletto nelle file della Democrazia Cristiana, quando esistevano le correnti interne al partito, lui apparteneva alla corrente di Scarlato, fu consigliere comunale, assessore e vicesindaco del Comune di Angri, nel 1968, quando sindaco era Luigi Nasti.

Una vita piena di attestati.

Nel corso della sua vita gli arrivarono riconoscimenti dalla Camera di Commercio di Salerno, ma molti furono gli attestati di stima per le sue capacità che gli vennero da colleghi politici e commercianti ma anche semplici cittadini.Un commerciante prestato alla politica che fece della sua disponibilità un suo modus operandi.Lo ricordano tutti con affetto, per la sua vitalità e la sua grande voglia di vivere.

Aldo Severino.