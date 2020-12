Siano. Oltraggia Polizia Municipale, denunciato 2 volte in 3 giorni

Siano. Oltraggia la polizia municipale e viene denunciato 2 volte in tre giorni.

È accaduto a un 50 enne di Castel San Giorgio che dopo essere stato sanzionato per aver lasciato l’auto in sosta sul marciapiede ha cominciato a inveire contro gli agenti del locale comando. L’uomo era inoltre privo di mascherina e all’arrivo dei Carabinieri ha proseguito le invettive all’indirizzo degli operatori di polizia tanto da prendersi anche 400 euro di multa per non avere al seguito la mascherina protettiva.

Recidivo.

Non contento pochi minuti dopo munito di telefono cellulare ha ripreso polizia locale e carabinieri e le auto in sosta. Per lui la denuncia è scattata per oltraggio e minacce. La scena si è ripetuta due giorni dopo sempre nelle vie del centro questa volta accompagnato da un soggetto originario di Ercolano, e il comandante della polizia municipale Capitano Salvatore Dionisio non ha esitato a denunciarlo alla Procura della repubblica che lo ha poi iscritto nel registro degli indagati.