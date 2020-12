VIDEO – Angri. Bilancio di Previsione 2020: dubbi per Domenico D’Auria

Angri. Bilancio di Previsione 2020 i dubbi di Domenico D’Auria.

Approvazione bilancio di previsione 2020. Arrivato il via libera dalla giunta Ferraioli che con un voto unanime ha licenziato l’iter procedurale che culminerà in consiglio comunale non mancano le perplessità della minoranza consiliare che fa le sue osservazioni per che l’atto solo formalmente venga licenziato dal parlamentino cittadino.



















I dubbi sulla gestione delle risorse finanziarie.

Forte è il dibattito sulla programmazione delle risorse finanziare dell’ente, centellinate, che rallentano fortemente l’azione amministrativa.