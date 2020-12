VIDEO – Angri. Caffè delle Fontane un bel gesto di altruismo

Angri. Caffè delle Fontane un bel gesto di altruismo.

Un bella e meritevole iniziativa, quella di Giuseppe ed Elisabetta del Caffè delle Fontane di Angri, che hanno deciso di offrire dolce e salato a chi è in difficoltà. É cibo rimasto invenduto, appositamente confezionato in sacchetti e posto all’ingresso del locale. Una iniziativa che potrebbe essere allargata a tutti i bar e magari a tutti i panificatori o a quelle attività commerciali che, ogni sera, sono costrette a mettere al macero la loro merce invenduta.











Un’idea semplice.

L’idea è molto semplice: il cibo invenduto nel corso della giornata viene raccolto in sacchetti e lasciato la sera all’esterno del locale, a disposizione di chi lo vuole o chiedendolo in completo anonimato. Un gesto di solidarietà verso gli angresi, nei cui confronti si sentono in debito per l’accoglienza e l’affetto ricevuto in questi anni.