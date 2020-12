VIDEO – Angri. Gina Fusco promuove la raccolta di saturimetri

Angri. Gina Fusco promuove la raccolta di saturimetri per le famiglie.

Gina Fusco presidente dell’Associazione la Minerva è pronta a promuovere l’iniziativa per la distribuzione gratuita di saturimetri e una raccolta fondi e per l’acquisto di un ecografo portatile da destinare alla locale USCA. In queste ore Fusco come presidente dell’associazione “La Minerva” ha scritto una lettera al sindaco Cosimo Ferraioli evidenziando la necessità di reperire questi strumenti “utili alle famiglie per la gestione domiciliare dei casi positivi.











L’amministrazione ha raccolto la proposta. L’impegno dei consiglieri comunali Giuseppe Del Sorbo e Carmen Fattoruso.

Il servizio è di Aldo Severino